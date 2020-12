Sem receber trabalhadores da educação da prefeitura de Altamira protestam em frente à sub prefeitura de “Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra”

(Fotos e Vídeos :Prof.Mariel J.Marques) – Manifestantes chamam o prefeito Juvenil (MDB) de Caloteiro, paga nosso salário!!

Em final de mandato o Prefeito Juvenil do MDB, está deixando dividas com os servidores do município, e poderá responder por crime de improbidade.

Conforme informações de representante da classe, para o Jornal Folha do Progresso cerca de 200 servidores (concursados) de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra receberam o mês de novembro integralmente, os servidores contratados receberam o equivalente à 30% do salário de novembro, e uma promessa de receber os 70% que falta no dia 20 de novembro.

No distrito de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra, aproximadamente 200 funcionários da prefeitura de Altamira, que ainda não receberam o salário referente ao mês de novembro, protestaram em frente a sub prefeitura daquele distrito. Manifestantes querem garanta do Prefeito Juvenil (MDB) que pague o salários atrasados e apresente o cronograma referente ao mês de dezembro.

O Sub prefeito de Castelo de Sonhos, Josivam confirmou para reportagem do Jornal Folha do Progresso que os servidores (concursados) receberam integral, os contratados receberam 30% referente mês de Novembro que dia 20 a prefeitura de Altamira confirmou que serão pagos o restante de 70% que falta de Novembro, referente ao mês de dezembro não soube informar.

A preocupação dos trabalhadores da educação aumentou após a secretaria de Educação do município de Altamira pedir demissão do cargo. “À demissão da secretaria indica que teremos dificuldades para receber”, disse a educadora.

“Somos pais de família temos nossos compromissos, trabalhamos e queremos receber, nosso direito”!.

Altamira

Em Altamira amanheceram em frente à casa do prefeito da cidade, Domingos Juvenil (MDB) nesta terça-feira, 15 de dezembro.

Logo cedo, o acesso a caso do gestor já estava bloqueado com viaturas e homens da Polícia Militar, mesmo assim os manifestantes que, em sua maioria, era de servidores ligados a secretaria de Educação do município, demonstraram sua indignação por ainda não terem recebido seus salários.

O manifesto pacífico foi organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Educação – (Sintepp/Altamira) e teve como objetivo chamar atenção do prefeito para que ele pague os salários atrasados e apresente um cronograma em relação ao pagamento do mês de dezembro.

“Bom dia caloteiro, cadê o meu dinheiro?”, diziam os manifestantes, se referindo ao prefeito Domingos Juvenil, que até o momento deixou de pagar cerca de 2 mil servidores municipais, que trabalham para a prefeitura em forma de contrato. Muitos desses funcionários já estão passando por necessidades.

Em seguida os manifestantes seguiram para a sede do Legislativo Municipal, onde às 09h começa a última sessão ordinária e que deve discutir dois projetos de lei encaminhando por Juvenil, solicitando que os vereadores aprovem o parcelamento de um débito milionário junto a Previdência do Município, contraído depois que Domingos Juvenil, recolheu dos funcionários, mas não repassou o valor a previdência do município. (Com informações – A Voz do Xingu)

