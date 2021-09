Policial é preso preventivamente por matar ex-companheira, cabo Andreza, no Pará

Cabo da PM baleada por marido militar — Foto: Reprodução

Crime foi em setembro de 2020.

O soldado Fagner Santos Lima de Nascimento foi preso preventivamente nesta terça (31), por determinação da Justiça do Pará, acusado pela morte da ex-companheira, policial militar Andreza Maria da Silva Araújo do Nascimento, que era cabo da Polícia Rodoviária Estadual.

O crime foi no dia 15 de setembro de 2020. A vítima foi morta com um tiro. Familiares e amigos da policial chegaram a fazer manifestação na frente do Fórum de Ananindeua pedindo por justiça.

Segundo testemunhas, a militar foi baleada depois de um briga com Fagner Nascimento. Ele chegou a levá-la para o hospital, mas a vítima não resistiu.

De acordo com a família, um laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves confirmou que o tiro que matou a PM saiu da arma do companheiro.

Por G1 PA — Belém

