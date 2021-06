VLI e Hidrovias do Brasil anunciam parceria com foco na Ferrogrão

Objetivo é unir a expertise das duas empresas e buscar parceiro investidor para atuação conjunta no prosseguimento do projeto, fundamental para o desenvolvimento do Arco Norte (Foto:Reprodução)

A VLI, controladora da Ferrovia Centro-Atlântica e do tramo norte da Ferrovia Norte-Sul, e a Hidrovias do Brasil S.A., operador de logística integrada com foco no transporte hidroviário, anunciam parceria para avaliação técnica conjunta do projeto da Ferrogrão. O anúncio foi feito na quinta-feira (27) e formalizado por meio de um memorando de entendimento. A ferrovia é fundamental para impulsionar o escoamento de grãos pelo Arco Norte e contempla uma linha de 993 quilômetros entre Sinop (MT) e Miritituba (PA). Por meio da parceria, VLI e Hidrovias do Brasil unem suas respectivas expertises no estudo de uma solução logística multimodal para a Ferrogrão e na busca de um parceiro investidor para atuação conjunta no prosseguimento do projeto.

“O Arco Norte possibilita ao país crescer de forma planejada, sustentável e eficiente. A infraestrutura em desenvolvimento e delineada pelo governo federal para o projeto Ferrogrão trará benefícios para o custo logístico total e agregará valor para os usuários”, afirma Ernesto Pousada, CEO da VLI. Para ele, a região está mais próxima do destino da carga do agro exportada pelo país, o que contribui para um menor custo logístico total para o cliente, proporcionando também redução no consumo de combustível e na emissão de poluentes.

A VLI já tem forte atuação na região por meio das operações do corredor Centro-Norte, que engloba os Estados de Tocantins e do Maranhão, com um crescimento acumulado de cerca de 90% nos volumes transportados por ferrovia nos últimos cinco anos. O avanço dos indicadores acompanha o incremento da estrutura implantada pela empresa no Norte do país ao longo dos anos, que inclui os Terminais Integradores de Porto Nacional e de Palmeirante, em Tocantins. Além disso, no último quinquênio, a VLI investiu cerca de R$ 1 bilhão no corredor, em melhorias de via e material rodante, somando ainda mais eficiência à operação.

A Hidrovias do Brasil está presente também no Arco Norte realizando serviço de logística integrada para transportes de granéis sólidos com foco em navegação fluvial. A capacidade da companhia no Corredor Norte é atualmente representada pela Estação de Transbordo de Carga (ETC) de Miritituba (PA), o Terminal de Uso Privado (TUP) de Barcarena (PA) e uma frota própria de empurradores e barcaças utilizadas para movimentação de produtos. Em 2020, o volume transportado no Corredor Norte chegou a 6,3 milhões de toneladas, crescimento de 46% quando comparado ao ano anterior.

Para o CEO da Hidrovias do Brasil, Fabio Schettino, a Ferrogrão é um projeto fundamental para o Brasil. “Estamos discutindo um projeto transformador para a competitividade do agronegócio brasileiro e também para as empresas que hoje atuam nessa região do país. O nosso sistema logístico hidroviário no Arco Norte complementa o projeto da Ferrogrão, fazendo com que a carga chegue aos portos de exportação com custos cada vez mais competitivos” afirma o executivo.

