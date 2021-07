Policial Militar é morta a tiros por criminosos durante tentativa de assalto a caminhão na BR-163

Maristela Gomes Pantoja tinha 49 anos de idade e estava na reserva da corporação, mas estava trabalhando como segurança — Foto: Redes Sociais

A 2ª SGT Maristela Gomes Pantoja estava na reserva, mas estava trabalhando como segurança em um caminhão quando foi abordada por 4 criminosos.

Uma sargento da Polícia Militar foi morta a tiros na noite desta terça-feira (20) durante uma tentativa de assalto a um caminhão que trafegava pelo KM 129 da BR-163, no oeste do Pará. Maristela Gomes Pantoja tinha 49 anos de idade e estava na reserva da corporação, mas estava trabalhando como segurança particular.

De acordo com informações da polícia, o caminhão trafegava pela rodovia quando 4 criminosos em um carro fizeram a abordagem, atirando para cima, ordenando que o motorista parasse o veículo.

O motorista do caminhão diminuiu a velocidade e desceu do veículo para averiguar a situação, momento que os criminosos se aproximaram já efetuando disparos na sargento.

Pelo menos 4 disparos atingiram a sargento, sendo um no queixo, região do tórax, abdome e um na coxa. Maristela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Belterra, mas morreu a caminho do hospital de Santarém.

Após trocarem tiros com a sargento, os criminosos acabaram desistindo do assalto e fugiram do local sem roubar nada.

O caminhão faz parte de uma empresa que faz o transporte de mercadorias de uma loja de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. A carga seguia de Santarém com destino à Altamira.

