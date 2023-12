Policial militar e trabalhador rural são assassinados em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – As vítimas foram identificadas como Clóvis Viana (policial militar) e Tediomar Pereira Damascena (trabalhador rural)

A Polícia Civil, que investiga o caso, trabalha com a hipótese de que as vítimas sofreram uma emboscada em uma área-

Um policial militar e um trabalhador rural foram assassinados a tiros na quinta-feira (28), em uma região conhecida como “Terra dos Mirandas”, situada na zona rural de Parauapebas, sudeste do Pará.

Darielson Lima Vasconcelos foi morto em uma ação policial, na noite de quarta-feira (27), no bairro do 40 Horas.

Suspeito de ataques contra agentes de segurança pública é morto em ação policial em Ananindeua

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, o militar morto foi identificado como Clóvis Júnior Viana, de 35 anos, e o trabalhador rural como Tediomar Pereira Damascena. A hipótese levantada pelos investigadores é a de que os dois homens foram alvos de uma emboscada.

Clóvis Viana estava de folga no momento em que o crime ocorreu. Ele e o trabalhador rural chegaram a ser socorridos, mas não resistiram e morreram em decorrência dos disparos de arma de fogo.

Clóvis Júnior Viana era policial militar há quase 6 anos e possivelmente seria graduado para Cabo em 2024.

Ainda não há informações sobre os possíveis autores do crime, ou a motivação para os dois homicídios.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura o duplo homicídio e que perícias foram solicitadas para auxiliar a esclarecer o caso.

Qualquer informação sobre possíveis suspeitos deve ser comunicada ao Disque Denúncia, pelo número 181.

Fonte: O LIBERAL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/12/2023/08:04:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...