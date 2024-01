Desembargador do TJ-PA recebe remuneração de R$ 801 mil em dezembro

Desembargador recebeu remuneração de R$ 801 mil em dezembro, segundo Portal da Transparência — Foto: Divulgação

Um desembargador do Tribunal de Justiça do Pará recebeu, em dezembro de 2023, uma remuneração com os rendimentos totais de R$ 801.066,74. As vantagens eventuais do magistrado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, segundo o detalhamento disponível no Portal da Transparência do tribunal, equivaleram a R$ 734.907,40.

Bezerra Júnior é o atual Corregedor Geral de Justiça do TJ-PA. As vantagens eventuais, responsáveis pela maior parte do montante, incluem indenizações, gratificações e o pagamento de retroativos. Após os descontos, a remuneração líquida do desembargador foi de R$ 622.885,34.

Em novembro, Bezerra Júnior recebeu rendimentos totais no valor de R$ 282.139,95 — R$ 244.231,78 após os descontos de previdência pública, imposto de renda e outros.

Nesse mesmo mês, a desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães recebeu R$ 643.089,5 de rendimentos totais, que viraram R$ 621.118,59 após os abatimentos.

Por meio de nota, o Tribunal de Justiça do Pará afirma que “os pagamentos de valores retroativos são relativos a direitos pretéritos de magistrados ativos e inativos relacionados à indenização de licença-prêmio e ao adicional de tempo de serviço. São passivos retroativos reconhecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como por outros Tribunais Pátrios”.

“O TJPA informa que o pagamento retroativo é pontual, sem caráter permanente, decorrente de esforço institucional de mitigar passivos existentes em direitos reconhecidos, com observância à disponibilidade orçamentária-financeira do Poder Judiciário. Todos os subsídios se submetem ao teto constitucional”, disse ainda.

Um levantamento do jornal O GLOBO de julho do ano passado mostrou que o Tribunal de Justiça do Pará tinha feito, em junho de 2023, o segundo maior pagamento daquele semestre. Cerca de R$ 677.719,98 foram pagos a um juiz, de acordo com a pesquisa. O tribunal estadual que mais gastou com único magistrado foi o do Rio de Janeiro, que desembolsou R$ 887.006,06 para um juiz em maio.

