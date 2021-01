Foragidos do sistema prisional de Belém são recapturados em Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os dois foram identificados como Lucas da Silva Oliveira e Ronaldo da Rocha Costa. Com eles, a polícia encontrou relógios, celulares e uma quantia em dinheiro. Em seguida, ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Após isso, a polícia fez levantamento na tentativa de localizá-los; porém, só os encontrou em uma residência localizada na 29ª Rua do Bairro Piracanã, no município de Itaituba.

No início da tarde desta quinta-feira (14), às 12h30, a Polícia Militar recapturou, no Bairro Piracanã, em Itaituba (PA), dois foragidos do sistema prisional de Belém (PA).

