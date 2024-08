Polícias Civil e Militar apreendem “tacos tipo de beisebol” com mensagens de ódio, em Itaituba | PA

Foto: Reprodução | As Polícias Civil e Militar apreenderam nesta segunda-feira, 12, vários bastões que estavam sendo comercializados no Distrito de Miritituba, município de Itaituba, com palavras de incitação à violência.

O fato ganhou repercussão por meio das redes sociais ao mostrar os objetos sendo comercializados em um posto de combustível da cidade.

“É bom esclarecer que a conduta de incitação ao crime, prevista no art. 286, do Código Penal, não precisa necessariamente ser através de falas, mas também de gestos e, como neste caso, de escritos. Claramente esses dizeres gravados nesses bastões fazem referência a atos de violência, de agressão, comumente difundidos”, disse o delegado de Itaituba, Pedro Victor de Azevedo.

O material apreendido foi fabricado com palavras de incitação à violência, tais como “direitos humanos”, “respeito”, “rivotril” e “motivação”.

Durante a ação, os policiais ouviram o gerente do estabelecimento que informou em depoimento que não irá mais comercializar este tipo de material.

O proprietário do estabelecimento será intimado para dar continuidade às investigações.

