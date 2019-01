Ponte Preta bate o Flamengo e sai da zona de rebaixamento

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) – A Ponte Preta se recuperou da sequência negativa dentro do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0 o Flamengo, nesta segunda-feira, no Moisés Lucarelli. Com o resultado, os campineiros chegaram a 31 pontos e deixaram a zona de rebaixamento. Já os cariocas seguem com 39, na sétima colocação, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Após um primeiro tempo de muita marcação, o jogo ganhou em emoção na etapa final. A Ponte Preta marcou com Jean Patrick para dar a vitória aos donos da casa, que ainda desperdiçaram um pênalti, com Lucca. O Flamengo foi pouco criativo e ainda atuou com um homem a mais nos minutos finais após a expulsão de Naldo. Mesmo assim, os cariocas tiveram que amargar mais um mal resultado fora de casa.

As equipes voltam a campo somente no dia 12 de outubro. A Ponte Preta vai receber o Santos, novamente no Moisés Lucarelli. Já o Flamengo terá o clássico contra o Fluminense, no Maracanã.

O Flamengo começou a partida com o domínio da posse de bola, mas sem levar perigo. Quando chegou ao ataque, a Ponte Preta teve a primeira chance de gol do duelo, aos oito minutos. Emerson Sheik fez boa jogada e cruzou para Lucca. O atacante cabeceou com perigo, só que para fora.

O lance amimou os donos da casa, que equilibraram o confronto. Só que aos poucos, o Flamengo novamente controlou o jogo e quase abriu o placar aos 23 minutos. Renê cruzou na cabeça de William Arão, que colocou próximo da trave, só que pela linha de fundo.

Depois disso, o jogo voltou a ser disputado como no início. O Flamengo tinha mais posse de bola, mas não incomodava Aranha. A Ponte Preta avançava nos contra-ataque, só que pecavam nas finalizações. O panorama seguiu o mesmo até o intervalo, com o placar inalterado no Moisés Lucarelli.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram com outra postura e a partida ganhou emoção nos primeiros minutos. Com dois minutos, Lucca cobrou falta com categoria, mas viu Diego Alves voar para salvar os rubro-negros com grande defesa. No minuto seguinte, Lucas Paquetá foi lançado, entrou na área, só que chutou sobre o travessão.

A Ponte Preta conseguiu chegar ao gol aos sete minutos. Após bom avanço, Wendel tocou para Jean Patrick na entrada da área. O volante chutou com categoria, no canto direito, sem chance para Diego Alves.

O revés foi sentido pelos cariocas, que sofreram uma pressão da Ponte Preta. Aos poucos, Flamengo se organizou e passou e buscar o empate com mais intensidade. No entanto, aos 20 minutos, Lucca foi derrubado por Réver na área e o árbitro marcou pênalti. Só que o atacante cobrou e viu Diego Alves fazer a defesa para impedir o segundo gol dos campineiros.

A defesa do pênalti deu mais ânimo aos flamenguistas, que seguiram com a pressão sobre a Ponte Preta. No entanto, os visitantes continuavam tendo problemas na armação e só levavam perigo nas bolas paradas.

A situação ficou melhor para o Flamengo quando o volante Naldo foi expulso de forma direta ao fazer falta violenta em Vinícius Júnior. Depois disso, os visitantes foram com tudo em busca do empate nos minutos finais. A Ponte Preta recuou de vez e abdicou dos avanços.

No fim, a Ponte Preta conseguiu segurar o resultado e aproveitou os erros de passes do Flamengo para garantir os três pontos, que tiram a equipe da zona de rebaixamento.

