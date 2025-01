Ao transportar madeira nativa sem documentação, proprietário de carreta é multado em mais de R$ 53 mil em Presidente Prudente

Proprietário de carreta é multado em mais de R$ 53 mil em Presidente Prudente (SP) — Foto: Polícia Ambiental

Foram apreendidos 47,8850 metros cúbicos da espécie tauari-carvão.

arreta é multado em mais de R$ 53 mil em Presidente Prudente (SP) — Foto: Polícia Ambiental

A Polícia Militar Ambiental multou em mais de R$ 53 mil, nesta segunda-feira (30), uma carreta bitrem que estava estacionado em um posto de combustíveis na Avenida Comendador Alberto Bonfigliori, no Jardim Itaipu, por transportar madeira nativa sem documentação e por apresentar documento falsificado em Presidente Prudente (SP).

De acordo com as informações da Polícia Ambiental, durante um patrulhamento, uma equipe avistou o caminhão carregado de madeira nativa serrada em um posto de combustíveis.

Diante dos fatos, os policiais contataram o proprietário do veículo, uma vez que, ainda no mês de outubro, também atenderam uma ocorrência de transporte de madeira nativa irregular.

Após consulta no Documento de Origem Florestal (DOF) e no Guia Florestal (GF3), os policiais confirmaram a inexistência do DOF da madeira transportada.

O envolvido apresentou documentação da madeira, porém, após consulta no sistema DOF, os militares verificaram que a documentação era falsa.

O veículo foi escoltado até a sede da Policia Ambiental, onde a carga foi descarregada e a madeira foi mensurada peça a peça, totalizando em 47,8850 metros cúbicos de madeira da espécie tauari-carvão.

A Polícia Ambiental elabourou um auto de infração ambiental no valor de R$ 43.096,50 por transportar madeira nativa sem documentação pertinente.

A carga foi apreendida e permaneceu na sede da Polícia Ambiental.

A carreta também foi apreendido e, após a contagem da carga, foi devolvido ao condutor.

Também foi elaborado um auto de infração ambiental no valor de R$ 10 mil por apresentar documentação falsa.

Fonte: g1 Presidente Prudente e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2025/16:38:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...