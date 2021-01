Profissionais da saúde protestam contra salário atrasado em plena pandemia

De acordo com as informações da associação dos trabalhistas (SindSaúde), a prefeitura de Novo Progresso tem o recurso retido na conta, o não pagamento é ato pessoal do prefeito Geslson Dill(MDB).

Os trabalhadores reivindicam salário atrasado de dezembro e ameaçam paralisação.

Assista ao Vídeo

Os profissionais de saúde de Novo Progresso estão com salário atrasado em plena pandemia. O fato acabou motivando um protesto de profissionais na Câmara Municipal, nesta sexta-feira (22).

De acordo com o Sindicato, vários profissionais buscam pelo salário. São médicos, enfermeiros, técnicos, maqueiros e auxiliares, que estão com atraso importante no salário. De acordo com o sindicato, muitos estão sendo despejados das suas residências.

O Governo municipal de Novo Progresso se defende afirmando que não tem recurso para pagar o salário dos trabalhadores. Mas os trabalhadores questionam essa versão, mostram o extrato bancário com mais de R$ 1,5 milhão disponível na cota da prefeitura.

Vejam extrato Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

