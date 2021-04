Prefeito denuncia homem de tentar matá-lo e acusa governador de perseguição política

(Foto:Reprodução) – O prefeito de Oriximiná, Willian Fonseca, afirma ter sido vítima de tentativa de assassinato nesta manhã de hoje e diz ser perseguido pelo governador do estado

Em um vídeo gravado em frente à Delegacia da Polícia Civil de Oriximiná, postado hoje (26) em sua página na rede social, o prefeito daquele município da Região do Baixo Amazonas, Willian Fonseca, acusa Joeilson Damião, conhecido por “Chato”, que seria supostamente vinculado a dois deputados paraenses, de tentar matá-lo com um facão, durante discussão entre ambos na manhã de hoje.

Ele também acusa o delegado e os policiais locais de corruptos. “Governador, venha ver o que está acontecendo aqui. Só tem corrupto nessa Delegacia, que você trouxe para cá. Um delegado bandido, corrupto, que está aqui dentro (da Delegacia), que está extorquindo os empresários daqui”, afirma o prefeito, perguntando se o governador do Pará, Hélder Barbalho, vai garantir a integridade dele.

Em sua página na rede social, Delegado Fonseca, como é conhecido o prefeito, afirma que “o governador Hélder Barbalho é conivente com toda a perseguição que venho sofrendo desde que me lancei candidato a prefeito de Oriximiná”.

Segundo ele, “primeiro ele (Hélder Barbalho) transferiu a minha esposa para a cidade de Óbidos. Depois ele colocou parte da Polícia Civil para me perseguir, vazando procedimentos meus – sigilosos – junto a Corregedoria para os deputados Júnior Ferrari e Ângelo Ferrari, que usaram as informações para me atacar politicamente”.

Conforme o Delegado Fonseca, depois do resultado das eleições ele pensou que as coisas iriam parar, porém, “o governador transferiu todos os policiais civis que trabalhavam comigo para diversos municípios do Pará, em especial o marido da secretária de saúde, que foi para Tucuruí, no auge do enfrentamento à pandemia”.

O prefeito afirma ainda que “os seguidores dos Ferrari fazem uma campanha de ameaças contra mim nas redes sociais, dizendo que vão me matar, colocando fotos de armas em grupo de redes sociais e dizendo que é pra me pegar, jogando veículos em movimento pra cima de mim, dentre outros”.

Ele prossegue, dizendo que hoje, um cidadão conhecido por “Chato”, vinculado aos deputados Júnior e Ângelo Ferrari, “agrediu Ivo Figueiredo e disse que iria me matar. Esse mesmo cidadão, momentos depois, veio pra cima de mim, estava com um facão na mão e atentou contra a minha integridade”.

Por fim, o prefeito afirma que há duas semanas, “Chato” rondou a casa do irmão dele, querendo adentrar no recinto para tirar fotos. “O governador colocou policiais civis em Oriximiná para me perseguir politicamente, inclusive dando declarações públicas depreciativas a meu respeito, mesmo ocupando uma função de estado. Esses policiais que para aqui vieram, estão extorquindo empresários do nosso município. Isso tudo é uma grande vergonha! Não vou me intimidar! Até quando @Helderbarbalho?”, concluiu o prefeito.

A Guarda Municipal de Oriximiná informou que o prefeito local sofreu tentativa de homicídio, na manhã desta segunda-feira (26), e que guardas municipaisprenderam em flagrante o acusado, vulgo Chato.

Outra versão e nota da polícia

Segundo outra versão do caso, divulgada pelo Portal Santarém, nas imagens em frente à casa de “Chato” “é possível ver o homem realizando a limpeza da frente da sua casa enquanto o delegado passa a bater boca e insultar o homem que em um determinado momento revidou sem arma alguma, momento que ele recebe voz de prisão e é encaminhado para a delegacia.

Segundo populares que acompanharam a cena, Fonseca estaria tomando satisfação por conta de uma publicação nas redes sociais e em um caso de abuso de autoridade teria levado a Guarda Municipal”.

O portal diz ainda que em contato com a assessoria de comunicação dos deputados Angelo Ferrari e Júnior Ferrari, que tiveram seus nomes citados no episódio, “eles lamentaram o fato, principalmente pela postura de um ente público perante a sociedade e também pela cena em meio a uma pandemia onde é possível ver a aglomeração de pessoas e a falta do uso de máscara pelo gestor municipal”.

Por sua vez a Associação e Sindicato dos Delegados de Polícia do Pará (Assindelp) “vem a público repudiar as leviandades proferidas através de vídeo divulgado em redes sociais, onde o Prefeito de Oriximiná, acusa todos os policiais civis daquele município de corruptos. Manifestamos total apoio aos policiais da cidade, os quais estão sendo enredados em brigas políticas que não possuem qualquer pertinência à sua atuação como Policiais, cargo que exerce com imparcialidade e tecnicidade”.

O Ver-o-Fato procurou a assessoria do governador para manifestação de Helder Barbalho sobre as declarações do prefeito e aguarda o posicionamento. O espaço está aberto.

