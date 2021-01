Prefeito eleito cumpre promessa e toma posse usando saia; veja

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações da Gaúcha Zero Hora

O prefeito eleito contou que a saia foi emprestada por uma amiga evangélica:”As da primeira-dama, infelizmente, não me serviram. Tive de pedir emprestado a uma amiga evangélica, que tinha um modelo mais longo e recatado”, brinca o prefeito, que também disse que não pretende ficar com a vestimenta, e que a dona já lhe pediu de volta.

O prefeito eleito na cidade de Mampituba, Pedro Juarez da Silva (MDB), no Rio Grande do Sul, cumpriu sua primeira promessa de campanha na última sexta-feira (1º): durante a tradicional cerimônica de posse na prefeitura, usou uma saia.

