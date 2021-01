Papão empata com Londrina fora de casa e mantém segunda colocação

Paulo Jordão por Paulo Jordão 4 de janeiro de 2021 em Esporte – (Foto:Reprodução)

Foi um jogo equilibrado e o empate foi um bom resultado para o Paysandu, que ganhou um pontinho fora de casa

O Paysandu empatou em 0 a 0 com o Londrina, na noite desta segunda-feira (4), no estádio do Café, e se manteve na segunda posição do grupo D do quadrangular de acesso à Série B, com 7 pontos, a mesma pontuação do Remo, que é o primeiro pelo saldo de gols. O Londrina ficou na terceira posição, com 5 pontos.

A partida foi muito disputada, com chances para os dois lados. O Papão dominou o primeiro tempo, mas não converteu a superioridade em gols. O árbitro mineiro Emerson de Almeida Ferreira distribuiu cartões amarelos para os dois lados e expulsou o lateral bicolor Tony, quando o jogador já tinha sido substituído.

O jogo começou e logo o jogador do Paysandu Wellington Reis levou cartão amarelo. No banco de reservas, outro jogador do Papão, Jefinho, levou amarelo do árbitro mineiro que no decorrer do primeiro tempo distribui um festival de cartões: oito, sendo cinco para o Papão e três para o Tubarão.

O Papão chegou com perigo aos 6 minutos, em cruzamento de Victor Feijão para Nicolas, mas o goleiro Dalton defendeu. Aos 13 minutos, a defesa do Londrina atrasou uma bola perigosa e o goleiro despachou para a lateral. Aos 15 minutos, Jeferson do Londrina levou cartão amarelo.

O Lobo avançou com Tony, que cruzou na área e Nicolas tocou de cabeça, mas a bola foi para fora, aos 16 minutos. Por pouco o Papão não abre o placar. E aos 19, outra jogada na área do Londrina, mas Perema cabeceou para fora. Nicolas levou amarelo por reclamação.

O Tubarão só chegou com perigo aos 29 minutos, com Adenilson, que mandou uma bomba de fora da área, mas a bola passou perto do gol de Paulo Ricardo. Aos 37, Douglas Santos do Londrina levou cartão amarelo. Logo em seguida foi a vez de Feijão levar amarelo.

Aos 39 minutos, Wellington Reis perdeu um gol feito na rebatida do goleiro Dalton, que não segurou um chute de PH. O goleiro, porém, conseguiu desviar para escanteio na hora certa o chute de Wellington Reis. Na cobrança, o Papão perdeu outra chance de gol. Marcel do Londrina levou amarelo aos 46 minutos. Aos 50, Juninho levou cartão amarelo.

No segundo tempo, o técnico Alemão tirou Marcel e botou Jardel no Londrina e também trocou Samuel por Igor Paixão e a equipe paranaense melhorou na partida.

Wesley Matos foi o próximo carimbado com cartão amarelo no primeiro minuto do segundo tempo. Douglas perdeu o tempo da bola e a zaga bicolor aliviou aos 6 minutos. Marcondes levou cartão aos 7 minutos.

Aos 12 minutos, o comandante bicolor João Brigatti fez três substituições no Paysandu. Saíram Juninho, Tony e Feijão e entraram Willyan, Uilliam Barros e Marlon. No Londrina saiu Rafael Rosa e entrou Carlos Henrique.

O jogo continuou truncado até os 20 minutos. Também sobrou cartão para um jogador do banco do Tubarão. Alemão botou em campo Celsinho na vaga de Douglas aos 24 minutos. No Paysandu saiu Wesley Matos e entrou Carlão.

Aos 29, Paulo Ricardo salvou o Paysandu, numa batida de Carlos Henrique após passe de Celsinho. Aos 33 o Londrina chegou de novo, mas Paulo Ricardo encaixou a bola. O Jogo fica perigoso para o Lobo alviceleste. Tony, no banco foi expulso pelo árbitro.

Aos 39, entrou Matheus Anderson na vaga de Nicolas. Aos 50 Adenilson bateu escanteio que Paulo Ricardo salvou e em seguida na cobrança de escanteio, salvou de novo uma cabeçada do atacante do Londrina.

O próximo jogo do Papão vai ser domingo, em Belém, contra o Clube do Remo, em partida decisiva paras as das equipes. O Londrina recebe o Ypiranga em casa.

Por:Ver o fato

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...