Prefeito Gelson Dill exonera secretária de Assistência Social e nomeia 1ª dama interinamente (Foto:Divulgação)

Portaria foi assinada e publicada ontem, quinta-feira, 9 de novembro de 2023.

O prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill (MDB), exonerou a Secretária de Assistência Social e Habitação, Kelly Cristina Parente Alves, na última quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Kelly Cristina estava no cargo desde janeiro de 2021.

Esta é segunda exoneração, dos últimos dias, na semana anterior o prefeito exonerou do comando do esporte o ex-secretário Pedro Vargas.

A portaria de exoneração Nº. 893/2023 foi publicada no Diário Oficial do Município.

Veja abaixo as portarias publicadas pela prefeitura de Novo Progresso.

A reportagem apurou que a exoneração veio em decorrência ao desgaste nos dois últimos anos. Fonte de pessoa ligada a prefeitura não recusou em dizer que a incompatibilidade na forma de trabalho em relação ao perfil da gestão e algumas divergências e dificuldades que não puderam ser superadas foram os fatores que levaram a exoneração.

Os trabalhos seguem normalmente na secretaria. No mesmo dia através da Portaria Nº 896/2023 , designou a 1ª dama e atual Secretaria de Administração Claudiléia dos Santos para responder interinamente pela Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.

*(A reportagem deixa espaço caso a ex-secretária queira se pronunciar e será publicado AQUI)

Fonte:Jornal Folha do Progresso/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/11/2023/18:03:58

