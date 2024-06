Prefeito sofre acidente durante cavalgada no Pará

O prefeito caiu do cavalo após este ter empinado | Foto: Reprodução

O acidente aconteceu no início da cavalgada ruralista em Redenção no sul do Pará. Prefeito foi levado para hospital e está bem de saúde.

O prefeito de Conceição do Araguaia no sul do Pará teve um acidente na manhã deste domingo (2) em Redenção, município vizinho. O prefeito Jair Martins de Conceição (MDB) caiu do cavalo durante o início da cavalgada que acontecia na cidade. A cavalgada fez parte da abertura da 27ª Expo Polo Carajás, grande feira agropecuária da região que começou no sábado (1º).

Na manhã deste domingo, durante o início da tradicional cavalgada ruralista de Redenção, o prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins, sofreu o acidente. De acordo com as primeiras informações, o prefeito caiu do cavalo, aparentemente batendo a cabeça, após o animal ter empinado. A equipe do Samu foi imediatamente acionada para prestar os primeiros socorros.

Ele foi levado imediatamente para o Hospital Regional de Redenção, onde foi atendido e passado por atendimento, sendo realizados exames.

Em sua rede pessoal, o prefeito gravou um vídeo falando sobre o acidente e sua atual situação de saúde. No vídeo, o prefeito diz que estava participando de uma cavalgada em Redenção quando o seu cavalo empinou e caiu por cima dele. “Fiz todos os exames e daqui a pouquinho estou indo para casa… quero dizer que estou bem. Deus me deu o livramento como sempre, pois confio e tenho Deus no meu coração”, disse.

“Obrigado pelas orações, obrigado pelas preocupações. Nesse momento é que vemos o quanto somos amados pelas pessoas”, declarou.

Fonte: Dol e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2024/18:22:01

