Prefeitos do Mato Grosso cobram ministério e Dorner diz que será apresentado “paliativa” para diminuir acidentes na 163

Os prefeitos de Sinop, Roberto Dorner (Republicanos), Sorriso, Ari Lafin (PSDB), Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz (Cidadania), e Leandro Félix (PSL), de Nova Mutum, estiveram hoje, no Ministério da Infraestrutura, em Brasília, para reforçar as cobranças pela duplicação da BR-163.

Dorner gravou um vídeo após uma reunião com o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcello Costa, e afirmou que o dia foi produtivo.

“Tivemos vários contatos com vários ministérios. Estivemos no Ministério da Infraestrutura, junto com o secretário Marcelo, onde foi discutida a duplicação da BR-163, os viadutos em todas as cidades. Cobramos deles tudo o que a população cobra de nós. Temos muito a discutir e a fazer sobre o assunto”, afirmou o prefeito de Sinop.

Ele explicou que, em Brasília, será apresentada uma proposta paliativa até que seja feito um novo contrato de concessão da BR-163. Sem dar detalhes sobre o plano, o gestor afirmou que o objetivo é diminuir o número de acidentes.

“Nesse momento, vamos apresentar uma proposta paliativa para que o momento da nova concessão e novo contrato para diminuir os acidentes, onde há maior fluxo de travessias da nossa cidade. Queremos apresentar essa proposta para que possamos amenizar os grandes acidentes que estão acontecendo”, disse, referindo-se as colisões com mortes.

“O secretário garantiu que nas próximas reuniões irá chamar os prefeitos da região para discutir o assunto. Ele nos deu oportunidade de apresentarmos o plano de mobilidade e participar de todas as discussões, para que possamos ter êxito em tudo aquilo que estamos almejando”, completou o prefeito de Sinop.

Além da cobrança pela duplicação da BR-163, os prefeitos também discutiram assuntos como a Ferrogrão, que deverá ser leiloada este ano e ligará Sinop a Miritituba (PA), a criação de um consórcio regional de infraestrutura e outros temas ligados à concessão da BR-163, como construção de pontes e viadutos.

A audiência foi articulada por Dorner que fez o convite aos demais chefes dos executivos. No início do ano, prefeitos de algumas cidades do Nortão se reuniram, nas prefeituras, com representantes da concessionária que se comprometeram a executar a duplicação dentro de quatro anos (até 2025) e apresentaram as propostas que farão parte do termo de ajustamento de conduta, que será firmado com a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT).

Alguns setores defendem que o governo federal faça nova concessão para que outra empresa assuma e invista na duplicação deste trecho da 163. Em janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil concluiu o relatório elaborado por membros da “Comissão da BR-163” reafirmando o descumprimento do contrato de concessão da rodovia, principalmente quanto à morosidade para realizar obras de duplicação. A OAB apontou necessidade da revisão de alguns pontos para que as obras comecem em trechos mais críticos da rodovia caso ocorra um acordo entre o governo federal e a empresa responsável pela via.

Durante as análises, também foram ouvidos representantes de sindicatos rurais, associações comerciais, entidades de classe, prefeitos de cidades cortadas pela rodovia e parlamentares de bancadas municipais e também, estadual e federal, além de advogadas e advogados que atuam nas subseções localizadas no “eixo da soja”.

Conforme Só Notícias já informou, o estudo da Confederação Nacional dos Transportes apontou que a BR-163 foi a rodovia federal em que mais ocorreram mortes, em 2020, em Mato Grosso. De janeiro a dezembro, foram 85 óbitos, média superior a sete a cada mês.

