Morre no Pará o ex-atacante Heyder, destaque de Inter, Cruzeiro e Flamengo nos anos 80

Heyder, ex-atacante de Flamengo, Internacional e Cruzeiro — Foto: Gustavo Pêna

Ex-jogador não resiste a complicações da Covid-19 e morre aos 61 anos em Belém. No Pará, vestiu as camisas de Remo e Paysandu

Paraense com passagens marcantes por Internacional, Cruzeiro e Flamengo, além de Remo e Paysandu na sua cidade natal, o ex-atacante Heyder morreu nesta terça-feira em decorrência de complicações da Covid-19. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha do Hangar, em Belém, desde a semana passada. Estava com 61 anos e trabalhava como funcionário público.

Heyder foi campeão em quase todas as equipes que defendeu. Torcedor do Remo, virou a casaca para o maior rival, Paysandu, que defendeu de 1978 a 1981. Em seguida se transferiu para Pernambuco, onde atuou por Sport e Náutico.

De lá, uma passagem rápida, porém jamais esquecida, pelo Flamengo em 1985. Foi no Rubro-Negro que o ex-ponta-direita conheceu Zico e foi treinado por Zagallo. Após a experiência na Gávea, ainda passou por Vitória e Bahia para poder se destacar em Inter e Cruzeiro.

Em fim de carreira no Fortaleza, quis o destino que Heyder encerrasse a história no futebol em um amistoso pelo Remo, em 1993.

O ex-jogador guardava com carinho a camisa dos times por onde passou e apresentou várias histórias curiosas sobre a carreira ao ge em 2013, como a depressão sofrida ao término da carreira. Seu período de maior destaque com foi a camisa do Colorado gaúcho, quando chegou a ser comparado a Garrincha.

Clube lamenta morte

Pouco após a confirmação do falecimento de Heyder, o Paysandu postou mensagem de solidariedade à família do ex-jogador.

