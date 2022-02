Publicação Nº043/2022 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO -COOPERATIVA DE GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL – COOGAMIBRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL – COOGAMIBRA CNPJ/MF: 18.336.502/0001-53 NIRE: 154.000.170-78

A COOPERATIVA DE GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL – COOGAMIBRA, neste ato representada por seu presidente o Srº Hermes Galdino Pereira da Silva no uso das atribuições que lhe confere o seu Estatuto Social, convoca todos os seus Cooperados, que nesta data totalizam 152(cento e cinquenta e dois) cooperados, para efeito de quórum para a realização da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (“AGO”), a ser realizada de acordo com os indicativos abaixo:

DATA – 31 de março de 2022

LOCAL – na sede da Cooperativa de Garimpeiros e Mineradores do Brasil-COOGAMIBRA, sito à Rua Antônio de Brito, s/n, bairro Centro, Distrito Castelo de Sonhos, Altamira – PA.

HORÁRIO: – Às 15:00 (quinze horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados com direito a voto; ou às 16:00 (dezesseis) horas em 2ª (Segunda) convocação com a presença de maioria simples (metade mais um) dos Cooperados com direito a voto, ou às 17:00 (dezessete horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

Aprovação das contas da Cooperativa, referentes ao exercício 2021, que já foram submetidas ao Conselho Fiscal; Discutir rateio das perdas ou rateio das sobras caso haja. Eleição e posse dos Conselheiros Fiscais para o Exercício 2022; Discutir metas e ações da Cooperativa para o ano de 2022; Discutir a resilição do Instrumento Particular de Cessão de Direitos Minerários com NEXA Demais assuntos de interesse da Cooperativa e que sejam de competência da Assembleia Geral Ordinária.

Distrito Castelo de Sonhos, Altamira – PA, 22 de fevereiro de 2022.

Hermes Galdino Pereira da Silva

Presidente da COOGAMIBRA

Publicado dia 23 de fevereiro de 2022, às 10:27:30, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...