Prefeitura de Juruti – PA divulga edital com diversas vagas em processo seletivo

A Prefeitura de Juruti, no estado do Pará, divulgou através da Secretaria Municipal de Assistência Social, o edital nº 002/2019 referente ao seu mais novo processo seletivo simplificado que visa o preenchimento de sete vagas para profissionais que irão atuar como cadastradores de programas sociais do Governo Federal.

Do total das vagas, cinco serão imediatas e duas para aproveitamento de acordo com a necessidade do município. De acordo com o edital.

A contratação será de caráter excepcional e temporário. O contrato terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado.

Ainda segundo o documento, a remuneração será de R$ 1.315,00 para uma jornada de 40 horas semanais, sendo que 10 destas horas serão realizadas em atividades fora da sede do município.

Para participar é necessário ter concluído o ensino médio, ter o conhecimento na área requisitada, ter experiência no trabalho de cadastramento de programas governamentais, especificamente em digitação e entrevistas com usuários de programas sociais.

As inscrições serão realizadas entre os dias 08 e 15 de julho de 2019, na SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica localizada na Avenida Marechal Rondon, nº 118, no bairro Bom Pastor.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar a ficha de inscrição, devidamente preenchida, juntamente com a documentação exigida em edital. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Este processo seletivo contará com as seguintes etapas: entrevista, experiência e análise curricular. Para ser aprovado, o candidato deverá obter a nota mínima de 50% em cada uma das etapas acima.

Mais informações sobre este processo seletivo poderão ser obtidas no site da Prefeitura de Juruti – PA.

