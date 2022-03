Prefeitura de Novo Progresso desobriga uso de máscaras em locais abertos e fechados

Outras cidades do estado também já flexibilizaram as regras de enfrentamento à pandemia no Pará. (foto: Ilustrativa Reprodução Internet)

“Máscaras não são mais obrigatórias nas ruas de Novo Progresso”

A cidade de Novo Progresso tornou facultativo o uso de máscaras em espaços abertos e fechados.

A prefeitura publicou nesta segunda-feira, 21 de março de 2022, o decreto Municipal nº. 032/2022 que dispõe sobre a não obrigatoriedade de uso de máscaras em locais abertos e fechados no âmbito do Município de Novo Progresso, exceto em locais destinados à prestação de serviços de saúde e nas repartições públicas e dá outras providências.

Leia decreto

Para os locais fechados, nas dependências nos estabelecimentos de saúde e prestação de serviços públicos, bem como os órgãos públicos municipais, o uso da máscara segue obrigatório no município.

A medida de flexibilização dispostas neste Decreto possuem caráter temporário, podendo ser revogadas em caso de aumento dos índices de contaminação e transmissão da COVID-19, no âmbito do Município de Novo Progresso.

O decreto tomou em consideração o avanço da campanha de vacinação, o declínio na curva de contaminação e a redução na taxa de ocupação dos leitos hospitalares.

Porém, a Prefeitura de Novo Progresso recomenda aos idosos para usarem mascaras e a população mantenha, distanciamento social e higienização constante das mãos.

A Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) afirma que a decisão de flexibilizar o uso das máscaras é de cada município.

Por:Jornal Folha do Progresso em 021/03/2022/17:14:26

