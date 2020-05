Prefeituras de Altamira e Parauapebas decretam lockdown para conter o avanço da Covid-19

Prefeitura de Altamira decreta ‘lockdown'(Foto:Reprodução)- Com a decisão, os comércios não essenciais devem ser fechados e a circulação de pessoas nas ruas está restrita. A medida tem duração diferente em cada município.

As Prefeituras de Altamira e Parauapebas, no interior do Pará, publicaram nesta quinta-feira (28) o decreto de lockdown nos municípios. Com a decisão, os comércios não essenciais devem ser fechados e a circulação de pessoas nas ruas está restrita. A medida foi tomada como uma forma de conter o avanço da Covid-19 nas cidades.

Em Altamira, a decisão foi tomada em cumprimento a uma determinação da Justiça, que exigia o isolamento total do município por 11 dias. A Prefeitura informou que vai recorrer da decisão.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Altamira, a fiscalização de cumprimento do decreto será realizada por agentes das secretarias municipais de Finanças, Meio Ambiente e Guarda Municipal. Além disso, a Prefeitura terá apoio de servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PA) e da Polícia Militar.

Já em Parauapebas, o lockdown foi decretado pelo prefeito do município, dias depois dele ter anunciado a volta gradual das atividades econômicas. Segundo a Prefeitura, as medidas de isolamento total terão valor por quatro dias. Na manhã desta quinta-feira (28), equipes de segurança estiveram nas ruas fechando estabelecimentos.

A Prefeitura de Parauapebas também anunciou que, a partir de sábado (30), moradores da cidade poderão agendar o teste PCR para a detecção do novo coronavírus. O agendamento será feito através do site testesmoleculares.com.br. Os exames serão no sistema de drive-thru, com concentração no Centro de Gestão Ambiental.

28/05/2020

