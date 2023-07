Preso homem suspeito de matar amigo em pescaria na zona rural de Juruti; corpo foi encontrado boiando no rio Amazonas

Corpo de Eli Matos Camarão foi encontrado boiando próximo a comunidade Parintizinho, em Juruti — Foto: Plantão Juruti Web

De acordo com informações da polícia, a vítima teria saído para pescar de canoa na sexta-feira (21), na companhia do amigo que retornou sozinho.

O corpo de um homem que desapareceu após ter saído para trabalhar de canoa na sexta-feira (21), na companhia de um colega que retornou sozinho para a comunidade Ingracia, zona rural de Juruti, oeste do Pará, foi encontrado boiando no rio Amazonas próximo a comunidade Parintizinho, no domingo (23), com sinais de que ele foi vítima de homicídio. O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio doloso.

A vítima foi identificada como Eli Matos Camarão, e o suspeito como Evanilson Medeiros Gomes. À polícia, Evanilson relatou que ele e o amigo consumiram bebida alcoólica, depois começaram a discutir. Em seguida, Eli Matos Camarão teria agredido Evanilson, que para se defender empurrou Eli para fora da canoa.

Na canoa, haviam marcas de sangue, que de acordo com o Delegado da Polícia Civil, Mendonsa Moura Ferreira, indicavam que realmente houve luta entre os dois.

Ao g1, o delegado Mendonsa Moura Ferreira, disse que o exame da perícia apontou diversas marcas na vítima, além dos sinais de afogamento, porém, os resultados foram prejudicados.

“Ele tinha muitas marcas, mas o exame ficou um pouco prejudicado em razão dele ter sido encontrado após um dia mais ou menos. O corpo pode ter sido atacado por peixes, etc”, explicou.

Diante dos fatos, Evanilson Medeiros Gomes foi preso em flagrante por homicídio doloso

Fonte:Lívia Régis, g1 Santarém e região — PA

