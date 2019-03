Presos serram grade e fogem da delegacia de Alenquer

Dupla pode estar escondida em área de mata, onde as buscas da polícia se concentram

Dupla serrou as grades e pulou o muro (Foto:Polícia Civil)

Dois homens fugiram da carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Alenquer na tarde desta segunda-feira (04), Segundo a Polícia Militar, Airton ou “Chimbinha” estava preso por suspeita de tráfico de drogas, enquanto Mário, foi detido por suspeita de cometer assaltos na cidade do Baixo Amazonas paraense.

Segundo o sargento Rabelo, da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), os homens teriam serrado as grades de uma janela da delegacia para fugir da carceragem. pulando o muro que circunda ao local em seguida. Os homens podem estar em uma área de mata no bairro Liberdade, e é ali que as buscas, tanto da polícia civil quanto militar, se concentram.

Policiais que foram destacados para o reforço de carnaval participam das buscas iniciadas logo depois das 13h, quando os presos fugiram. “Estamos no encalço, prestando apoio, mas até o começo da noite, não havíamos achado”, disse o sargento Rabelo.

Por:Com informações da policia civil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...