‘Preta, vagabunda!’, diz policial à pedagoga de Macapá após lhe dar socos e chutes

Mulher foi imobilizada e levou socos e pontapés (Foto:Reprodução Twitter)

Ocorrência foi filmada e publicada nas redes sociais pelo filho da vítima

Uma pedagoga do Amapá foi humilhada durante uma aborgadem violenta da Polícia Militar em Macapá. Eliane Espírito Santo, de 39 anos, levou um soco no rosto e recebeu várias ofensas após ter sido detida por “desacato e desobediência”, segundo a polícia do Estado.

O filho da vítima, filmou e postou nas redes sociais a condusão. A abordagem causou muita revolta a quem assitiu. “Para mim isso foi uma tortura, mexeu muito com meu psicológico. […] Eu fui chamada de preta, fui chamada de vagabunda por eles na delegacia. Eu me senti ofendida e para mim foi um preconceito muito grande, porque éramos os únicos negros ali”, disse ela ao portal G1.

“A polícia já abordou a gente apontando as armas para o carro. Abordou todo mudo menos eu; um deles deu um soco no estômago do meu marido. Eu falei para a equipe liberar o adolescente porque ele é do interior, e estava sob minha responsabilidade. Eu atravessei, fiquei na calçada de casa. Só um deles me agrediu”, recorda. A abordagem ocorreu na sexta-feira à noite. Após repercussão, o governador do Amapá, Weldez Góes, afirmou que as imagens “envergonham as forças armadas de segurança do Estado” e reconhece que a ocorrência é “recheada de atitudes racistas”. De acordo com o governo do estado, os policiais serão afastados para investigação.

Por:Redação Integrada, com informações do jornal Meia Hora

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...