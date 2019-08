PRF apreende 160 cabeças de bois transportados de forma irregular em Altamira

(Foto:Ascom/PRF)

Flagrantes ocorreram na BR-230. Animais eram transportados se nota fiscal.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 160 unidades de bois transportados sem nota fiscal na BR-230, no município de Altamira, sudoeste do Pará. O balanço da ação foi divulgado nesta segunda-feira (19).

O primeiro flagrante ocorreu quando os policiais abordaram um veículo de cor vermelha. Foi solicitado ao condutor que apresentasse as documentações obrigatórias para o transporte da carga viva, no entanto, apenas a Guia de Trânsito Animal (GTA) foi apresentava, na qual constava o transporte de 50 bovinos machos de 13 a 24 meses e 45 bovinos machos de 25 a 36 meses, contudo, em análise da carga, percebeu-se que não havia nenhum bovino, divergindo da guia de transporte apresentada.

O segundo flagrante ocorreu após abordagem a um veículo de cor preta. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o condutor transportava carga animal e solicitaram a documentação compatível com a carga. Foram apresentadas aos agentes quatro Guias de Trânsito Animal, que registravam a existência 63 bois no veículo, porém, não houve a apresentação de nota fiscal, documento necessário para o transporte da carga, configurando assim a irregularidade.

Diante dos delitos de transportar mercadoria nacional sem nota fiscal e do transporte irregular de animal, foram lavrados termos circunstanciados de ocorrência pelos flagrantes para cada caso em específico, juntamente com a apreensão de 158 unidades de bois. Os condutores foram detidos pelos agentes e liberados após se comprometerem a comparecer em juízo quando convocados. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) ficou responsável pelas notificações relativas ao transporte animal e, posteriormente, pelo encaminhamento dos quadrúpedes para abate sanitário.

