Revoltados com aniversário de Zé Roberto, CV manda matar membros da FDN em Manaus

Foto:Reprodução)- Manaus – Na manhã desta segunda-feira (02), um homem identificado como Diego Maurício Soares, de 28 anos, conhecido como ‘Batata’ foi morto a tiros em frente da casa onde morava na rua 7, bairro Alvorada II, Zona Centro-Oeste de Manaus, e na noite de domingo (01), Tiago Antônio de Oliveira Fraga, de 46 anos, foi encontrado morto por amigos no apartamento onde morava também no Alvorada.

De acordo com informações recebidas pelo Portal CM7, Diego Maurício era gerente do “Forró do Chefe”, e o verdadeiro dono é um homem identificado como “Carlinhos Panda”. As informações dão conta que após a comemoração do aniversário do líder da Facção Criminosa Família do Norte (FDN) Zé Roberto que foi comemorado com fogos em Manaus, os líderes da Facção Comando Vermelho (CV), se irritaram e mandaram executar os membros da FDN.

Batata que foi morto na manhã desta segunda, era amigo de Tiago (encontrado morto no domingo).

A polícia investiga o caso.





2 de dezembro de 2019

