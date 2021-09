PRF de Santarém flagra motorista dirigindo veículo furtado de locadora em São Paulo; condutor responderá por receptação

(Foto:Reprodução) – Por volta de 11h de quinta-feira(9), os agentes da Polícia Rodoviária Federal(PRF), delegacia de Santarém, em atividade de ronda na BR-163, avistaram o veículo TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT, cor prata e placa PYD5377/MG.

Em consulta aos sistemas de segurança, constataram que havia Ocorrência Criminal relacionada ao veículo em questão. Em ato contínuo foi realizado o acompanhamento, com abordagem na rua Quixadá, rua paralela à rodovia, sendo que o mesmo estava sendo conduzido por Josimar Lorini.

Segundo a PRF, no ato da fiscalização detalhada foi verificado por meio de consultas, o Boletim de Ocorrência n° 1377/2017, registrado no dia 28/06/2017, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, 52° D.P. Parque S. Jorge, pela vítima Ademar de Barros Paes que teve seus dados utilizados em uma CNH falsificada, por pessoa desconhecida, que alugou o veículo em questão na empresa Movida Locação de Veículos, sito na cidade de Tatuapé(SP).

Questionado pelos agentes da PRF, o motorista que dirigia o veículo furtado, informou que o adquiriu em Santarém, de um homem conhecido como Joseph Nogueira, por conta de uma dívida.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Receptação (De veículo), sendo que o autor Josimar Lorini foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo para as providências cabíveis. (Com informações da PRF)

