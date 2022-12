PRF inicia ‘Operação Ano Novo’ no Pará

Agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização. — Foto: Divulgação

Ação visa garantir a segurança viária nas estradas e nas rodovias federais neste fim de ano.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (30) a ‘Operação Ano Novo 2022’ com o objetivo de garantir a segurança viária nas estradas e nas rodovias federais do Pará. A operação finaliza no domingo, 1º de janeiro.

O reforço nas fiscalizações de trânsito ocorre porque no período de fim de ano há um aumento considerável no fluxo de veículos nas estradas.

Muitos paraenses viajam a outros municípios/estados para festejarem a virada do ano com a família e com os amigos e acabam consumindo bebidas alcoólicas, o que aumenta o risco nas estradas.

A alocação de servidores, de equipamentos e de demais empenhos operacionais segue uma lógica baseada no mapeamento de ocorrências nas rodovias paraenses.

A PRF vai intensificar a atuação no combate ao crime, nas fiscalizações de trânsito, na prevenção de acidentes, na fluidez do trânsito, assim como em comandos educativos para orientar os usuários sobre como viajar com mais segurança.

Por:Jornal Folha do Progresso em 30/12/2022/07:05:53 com informações PRF e G1PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...