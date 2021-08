PRF prende homem com mandado de prisão em aberto por furto na BR-163

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A abordagem ocorreu durante comando de fiscalização e encontrou o mandado de prisão n°0003226-32.2012.8.03.0002.01.0001-24 com validade no dia 08 de março de 2025, que diz respeito ao processo n° 0003226-32.2012.8.03.0002.

No início da noite da última segunda-feira (30), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o indivíduo identificado como Jardiel dos Prazeres de Souza no km 996 da BR-163, no município de Santarém.

