PRF prende passageiro com 15 Kg de maconha dentro de bagagem, em Santarém

A PRF deu voz de prisão ao suspeito de tráfico de drogas e o encaminhou para a Delegacia da Polícia Civil de Santarém para os procedimentos cabíveis. A droga que estava acondiciona em tabletes também foi apresentada na 16ª Seccional de Polícia Civil. (Com informações do g1 Santarém e Região — PA).

De acordo com informações da PRF, durante a abordagem, o passageiro relatou que estava saindo de Santarém com destino a Altamira, na região sudoeste do Pará. O homem informou que pelo transporte da droga, ele receberia R$ 3 mil.

