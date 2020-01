Oito homens presos na operação ‘Dilúvio’ são transferidos para Santarém

Operação de enfrentamento ao crime organizado foi realizada dia 17, em Monte Alegre, no oeste do Pará.

Operação Dilúvio de combate ao tráfico de drogas movimentou Monte Alegre — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Já estão no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (Crashm) em Santarém, oeste do Pará, oito homens presos na operação “Dilúvio” deflagrada pela polícia no município de Monte Alegre, na manhã do dia 17.

Na operação coordenada pela Superintendência Regional de Polícia Civil do Baixo e Médio Amazonas, sob o comando do delegado Jamil Farias Casseb, foram presas 14 pessoas entre homens e mulheres. As mulheres, por decisão do poder judiciário de Monte Alegre, ficaram em prisão domiciliar e o neto da “Vovó do tráfico” também não foi transferido para Santarém, para que pudesse acompanhar o velório e enterro de Ester Silva, que passou mal durante a operação e acabou morrendo pouco tempo após dar entrada no hospital municipal.

Ao todo 47 policiais participaram da operação, sendo 20 civis de Santarém e Monte Alegre, e 27 militares do 18º Batalhão Gurupatuba.

Foram apreendidas 287 petecas de substâncias entorpecentes, 139 gramas de pedra oxi, 5 motocicletas que eram usadas no transporte e venda de drogas, R$ 1 mil em dinheiro.

Segundo o delegado Jamil Casseb, a operação que teve como objetivo o enfrentamento das atividades do crime organizado para desarticulação dos pontos de venda de entorpecentes em Monte Alegre terá outros desdobramentos.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

18/01/2020 11h27

