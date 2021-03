Sobrinho do Piauí procura por tio que não vê há 10 anos, ele veio morar em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ele saiu daqui do Riacho fundo no ano de 2005 foi pra Morar com um casal de senhor que era tios dele, o senhor faleceu e ele ficou vivendo por conta

Os familiares de “RAIMUNDO NONATO DOS REIS” que é filho de “Luís Paulino dos Reis” e de “Maria Ocirene Soares” entraram em contato com o Jornal Folha do Progresso para pedir ajuda para tentar descobrir o paradeiro de “Raimundo Nonato dos Reis”.

You May Also Like