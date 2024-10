Eleições 2024: Candidato a vereador dispara contra funcionários públicos: “tomem vergonha na cara”

Foto: Reprodução | O político ainda afirmou que os concursados estariam há oito anos “comendo na mão de João Tonheiro” Após as falas, ele se desculpou nas redes sociais.

O candidato a vereador por Capitão Poço, Marcos Moura, afirmou, durante comício realizado nesta quarta-feira (2), que os funcionários concursados teriam que “tomar vergonha na cara” e votar em Fernanda Tonheiro (PP), apoiada pelo atual prefeito João Tonheiro (PP) para continuar o trabalho que vem sendo feito no município. Segundo o cantor gospel, os funcionários concursados teriam que, por obrigação, votar na candidata da situação.

O político ainda afirmou que os concursados estariam há oito anos “comendo na mão de João Tonheiro”. “Não é porque vocês são concursados que têm que votar em quem quiser, não. Vocês estão há oito anos comendo na prefeitura do nosso patrão”, declarou.

Após o discurso, que não foi bem recebido pelos funcionários públicos do município, uma nota do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Capitão Poço (SSPMCP) foi emitida, repudiando a fala.

Veja a nota na íntegra:

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Capitão Poço (SSPMCP), em nome de seus membros, vem a público expressar seu repúdio às declarações do cantor gospel Marcos Moura, proferidas durante recente evento, em que ofendeu diretamente os servidores públicos concursados deste município. O cantor afirmou que os servidores “deveriam tomar vergonha na cara” por estarem, segundo ele, “há 8 anos comendo da prefeitura do nosso patrão (prefeito)”, sugerindo que os trabalhadores estariam obrigados a apoiar o atual gestor. Além disso, insinuou que o fato de serem concursados não lhes garantiria a liberdade de voto, sugerindo uma submissão política aos interesses do prefeito. Tais declarações demonstram completo desconhecimento da função pública e uma afronta à dignidade dos servidores que dedicam suas vidas ao bom funcionamento da máquina pública, que é financiada com recursos do município e não do gestor municipal. O prefeito é um administrador temporário dos recursos públicos, que pertencem à coletividade, e não a uma figura particular. O caráter impessoal da administração pública garante que os direitos dos servidores sejam respeitados, e não podem ser tratados como favores pessoais. Infelizmente, o prefeito a quem o cantor se referiu nega, de forma recorrente, os direitos básicos dos servidores, incluindo o não pagamento do piso salarial das categorias, desrespeitando a lei e prejudicando o sustento de muitas famílias. O SSPMCP reafirma o compromisso com a defesa intransigente dos direitos dos servidores públicos e a sua liberdade de escolha, sem qualquer tipo de pressão ou submissão política. Exigimos respeito à categoria e o cumprimento dos direitos que lhes são garantidos por lei.

Pedido de desculpas

Já na manhã desta quinta-feira (3), o político usou as redes sociais, chorando, para se desculpar com os funcionários, afirmando que “não estava em um dia bom” e que não dormia “a duas noites”. “Eu falei besteira, confesso, eu estava muito atribulado”.

