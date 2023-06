Primeiro caso de vírus OZ é confirmado no mundo

Uma idosa falecida ano passado se tornou o primeiro caso registrado da doença (Foto:Skyler Ewing / Pexels).

O Ministério da Saúde do Japão informou que uma mulher de 70 anos se tornou o primeiro caso registrado de uma doença causada pelo vírus Oz, possivelmente transmitido por carrapatos. A idosa faleceu no ano passado na cidade de Ibaraki, ao norte de Tóquio, e a confirmação foi feita neste sábado (24).

De acordo com as autoridades de saúde, a suspeita é de que a mulher tenha morrido de miocardite, uma inflamação dos músculos do coração. Ela procurou o hospital com febre e fadiga logo após ser picada por um carrapato na perna. Exames posteriores revelaram que ela estava infectada pelo vírus Oz.

Apesar disso, o Ministério da Saúde ressaltou que a infecção pelo vírus não necessariamente leva à morte, pois testes mostraram que algumas pessoas já foram infectadas anteriormente.

O governo japonês emitiu um comunicado pedindo à população que use roupas de manga longa e calças compridas ao visitar áreas rurais ou florestas. Atualmente, não há tratamento específico para a doença, apenas medidas paliativas para aliviar os sintomas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2023/09:42:38

