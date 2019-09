Prisão preventiva de sócia-proprietária da empresa que organizou concurso da Câmara é revogada

Por G1 Santarém — PA Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Maria de Nasaré que foi presa na 1ª fase da Operação Perfuga, denominada “Operação Pandora”, no dia 17 de setembro, em Belém, foi transferida para Santarém há poucos dias a pedido do Ministério Público e da Polícia Civil.

A sócia-proprietária da empresa Inaz do Pará, que organizou o concurso da Câmara Municipal de Santarém, no oeste do Pará, Maria de Nasaré Martins da Silva, pode deixar o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, a qualquer momento, uma vez que sua prisão preventiva foi revogada pelo juiz Rômulo Nogueira de Brito, que está respondendo pela 1ª Vara Criminal de Santarém.

