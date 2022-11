Produtor preso por tentar incendiar caminhão em MT pedia dinheiro para alimentação de manifestantes

Olair Correia pedia dinheiro por Pix para custear atos antidemocráticos em rodovias — Foto: Reprodução

O produtor rural Olair Correa, um dos suspeitos presos, nesta segunda-feira (21), por atos análogos a terrorismo por tentar incendiar caminhões em rodovias de Mato Grosso, pedia dinheiro e transferências bancárias para custear despesas, como alimentação, em atos às margens das rodovias em Sinop, a 503 km de Cuiabá.

De acordo com a Polícia Federal, em uma das gravações publicadas nas redes sociais, ele aparece passando dados pessoais para envio das quantias via Pix. Também segura um chapéu com várias notas. “Estamos fazendo essa vaquinha para alimentar essas pessoas que estão aqui lutando pela nossa família”, diz.

Ele foi preso com um comparsa, identificado apenas como Danilo, até o momento, por tentar atear fogo em um caminhão, após o veículo não parar em um dos bloqueios. O g1 continua tentar contado com a defesa dos suspeitos.

Na abordagem, a polícia apreendeu uma arma de fogo calibe 380, dois carregadores e 36 munições, quase R$ 1 mil em dinheiro, nove galões de gasolina, quatro facas e facões, quatro isqueiros, duas sacolas com estopas e um estilingue.

Agora, eles devem responder por atos análogo a terrorismo e porte ilegal de arma.

Os dois foram levados para um presídio do município, depois de serem ouvidos pela polícia. No depoimento, contudo, eles permaneceram em silêncio.

Bloqueios

O superindentente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Francisco Élcio Lucena, confirmou que a polícia prendeu 14 pessoas envolvidas nas manifestações realizadas no fim de semana e apreendeu armas e celulares, que devem ser periciados para identificar quem organiza e financia os atos. Segundo ele, esses movimentos estão ficando cada vez mais violentos.

Os atos são considerados antidemocráticas porque não aceitam o resultado das eleições deste ano, na qual Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/11/2022/07:05:53

