Produtores se unem para reformar estrada em Novo Progresso

(Fotos:Via Whatsapp)- Os produtores do outro lado do rio Jamanxim esperaram com ansiedade a conclusão da recuperação da estrada vicinal Marajoara em Novo Progresso.

As Lideranças João Vargas, Ricardo do Sertão e Barrão, tiveram a iniciativa e receberam apoio onde foi possível se unir em torno de recuperar a vicinal “Marajoara” que foi danificada com a chuva, os produtores que estão pagando pela recuperação da vicinal Municipal, disse João de Vargas. Conforme foi mencionado por uma das lideranças a união foi possível arrecadar combustível e maquinas para fazer a manutenção da vicinal. A prefeitura arrumou duas patrolas e uma caçamba, disse. Os trabalhos iniciaram nesta segunda-feira (29), num trecho de aproximadamente 45 km. Os serviços de cascalhamento, patrola e reforma de bueiros foi realizado.

Leia também:Ponte reformada por iniciativa de produtores rurais, após pronta prefeitura fixa placa no valor de R$… – via @NpJornal

Ainda conforme a informação com a mesma união foi possível reformar a ponte do jamanxim no ano passado.

Moradores que trabalham na região também comemoram a melhoria da estrada vicinal. “Na época da chuva não tem jeito, mas aqui na região o próprio fazendeiro cuida da estrada, não espera pelo município”, afirma Erivaldo José Teixeira, trabalhador de garimpo há 11 anos.

Vejam a lista dos colaboradores



Marcio 220 lts

Pedro 200 lts

Barão / caçamba

Luciano / caçamba

Ricardo gar/ caçamba

Domi / cascalho

Grande/toqui 1000 lts

Wilson 500,00 +190 lts

Carlao 500,00

Ric uniao 500,00

Juninho rateio

Marquilon rateio

Ric premix 220 lts

Orlandinho /roge pc

Manolo / jean pc

Fausto 200 lts

Jair vilela 500 lts

Ze Arantes 400 lts

Mario Sergio 200 lts

Miguel 200 lts

Rubens Nestor 200 lts

Paulinho 500,00

Mauricio 200 lts

Wilson Iombriller faz Ortigão km 90 200 lts

Dr Claudio uma caçamba

Fabio Sheres 200 lts

Gugu pc

Mais ou menos ta assim / vamos ver qtos caçambas conseguimos , diárias e patrola

Vejam Fotos

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...