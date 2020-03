Professor é a vítima fatal de acidente com carro no lago da Usina de Tucuruí

O velório acontecerá na Primeira Igreja Batista de Tucuruí, localizado na Avenida 31 de Março, próximo ao Fórum da Comarca de Tucuruí. Fonte:DOL/Igor Reis terça-feira, 10/03/2020, 20:58 – Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, divulgou uma nota de pesar. “Neste momento de dor e consternação, o presidente da OAB-PA, Alberto Campos, em nome do Conselho Seccional e de todos os advogados e advogadas paraenses, expressam condolências aos familiares e amigos do advogado”.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e após uma hora de buscas encontraram o corpo da vítima. Ele estava sozinho no veículo.

O professor universitário e advogado Divandro Krause Ramos morreu após o carro no qual ele dirigia cair no Lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, sudeste paraense. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (9).(Foto:Reprodução)

