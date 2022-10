Professor é preso suspeito de estuprar aluno em escola, no Pará

Foto meramente ilustrativa (Fábio Costa / O Liberal)

A Polícia Civil (PC) prendeu um professor em flagrante na terça-feira (12) suspeito de estuprar um adolescente numa escola de Castanhal, região nordeste do Pará. De acordo com a PC, que se pronunciou por meio de nota, o caso segue “sob sigilo por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca)” da cidade. Com informações do Correio do Norte.

A vítima, que era aluna do docente, disse aos policiais que o professor a trancou numa sala impedindo de sair. Posteriormente, o homem abusou do jovem.

As autoridades policiais o encaminharam ao Centro de Recuperação de Castanhal (CRCAST), onde permanece à disposição do Poder Judiciário. (Com informações do O Liberal).

