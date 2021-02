Em menos de 48h, dois aviões caem e acidentes deixam duas pessoas mortas em São Félix do Xingu, no PA

(Foto:Reprodução) – Acidentes ocorreram no domingo (31) e nesta terça-feira (2). Cenipa investiga os casos.

Dois aviões caíram em São Félix do Xingu, sul do Pará, em menos de 48 horas. O acidente mais recente ocorreu nesta terça-feira (2), e o outro caso foi registrado no domingo (31). Em ambos os acidentes, os pilotos morreram.

O acidente registrado nesta terça-feira (2) ocorreu na região do Iriri, a mais de 300 quilômetros do centro da cidade. A aeronave caiu numa área de mata. O corpo do piloto, de 64 anos, será levado para Goiânia, onde vive a família da vítima. Ele pilotava o próprio avião.

No domingo (31), uma aeronave caiu durante sobrevoo para despejar defensivos agrícolas em uma fazenda. O acidente foi próximo à pista de pouso. O piloto Diego Grespon, de 31 anos, morreu. O corpo dele foi encaminhado para Mato Grosso.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investiga a causa dos acidentes.

Por G1 PA — Belém

