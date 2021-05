Profissionais da educação podem entrar no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19

A medida deve dar condições seguras para sustentar o retorno às salas de aula no Pará – (Foto:Reprodução/Agência Pará)

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), solicitou ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) a inclusão de professores e demais profissionais da educação como grupo prioritário no esforço de vacinação contra a covid-19. A medida deve dar condições seguras para sustentar o retorno às salas de aula no Estado.

“Pessoal, nós estamos dialogando com o Ministério Público, para que permita que os profissionais da educação entrem no grupo prioritário para vacinação contra covid-19. Essa é uma das medidas que estamos tomando, para reconstruir as condições sanitárias para voltar as aulas presenciais no Estado, que já estão suspensas há mais de um ano”, escreveu o governador no Twitter.

Se acatado pelo MPPA, o governo atende parcialmente a uma das principais reivindicações da categoria de professores. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública no Pará (Sintepp), que representa os professores da educação estadual e municipal, uma das condições para o retorno das aulas presenciais é a vacina para toda a comunidade escolar, que inclui também alunos.

O anunciou foi feito na noite dessa segunda-feira (3) por Helder. Ele não deu mais detalhes sobre se a medida abrange profissionais da educação básica e superior, e de instituições públicas e privadas.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...