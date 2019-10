Prefeitura faz limpeza e desassoreamento de córregos que cortam os bairros pela cidade de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- Os córregos que cortam os bairros por toda cidade , em Novo Progresso, está recebendo serviços de desassoreamento e limpeza. O trabalho vem sendo realizado desde o início do mês semana pela Prefeitura de Novo Progresso, por meio da Secretaria de obras.

You May Also Like