Escavadeira cai de caminhão no momento da travessia de ponte em Novo Progresso

No vídeo é possível ver que a estrada de chão estava bastante escorregadia quando a casualidade ocorreu. Além do mais, pode ser notado que a ponte está em péssimas qualidades, conforme afirma uma testemunha anônima.

Uma escavadeira acabou caindo de um caminhão no momento em que o motorista estava tentando atravessar para o outro lado de uma ponte localizada em vicinal às proximidades do município de Novo Progresso (PA).

