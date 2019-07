Baratas estão evoluindo e podem se tornar impossíveis de matar, diz estudo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fonte:Redação Integrada com informações do Metrópoles

Na maioria dos casos, as populações de baratas permaneceram estáveis ou aumentaram, e os pesticidas foram considerados “ineficazes” na redução da praga, por conta da resistência cruzada. “Baratas que desenvolvem resistência a múltiplas classes de inseticidas de uma só vez tornarão o controle dessas pragas quase impossível apenas com produtos químicos”, explicou Scharf.

A pesquisa diz que espécies Blattella germanica, comumente encontradas na Alemanha, já vêm ao mundo com “proteção evoluída” a produtos químicos com os quais elas ainda nem tiveram contato, processo evolutivo chamado de resistência cruzada. Os filhotes não só resistiram ao pesticida a que seus pais foram expostos, como, inesperadamente, mostraram sinais de resistência a outras classes de inseticidas, de acordo com o estudo.

