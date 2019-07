Projeto de energia elétrica é desenvolvido em Santarém

(Foto:Reprodução)- A previsão é de que até dezembro deste ano o protótipo seja instalado na comunidade de várzea.

Acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica da UNAMA – Centro Universitário da Amazônia, estão trabalhando no desenvolvimento de um Sistema Híbrido Off-Grid Eólico-fotovoltaico. A iniciativa tem como objetivo levar luz elétrica para comunidade de várzea Pixuna do Tapará na região Oeste do Pará.

O projeto teve início no primeiro semestre de 2019, nas atividades inerentes ao curso de engenharia elétrica com os discentes do 6º semestre, na disciplina de Eletromagnetismo, ministrada pelo docente Márlison Sá. No momento, a iniciativa encontra-se na etapa de acabamento da turbina eólica desenvolvida em sala de aula. Após esta fase, os acadêmicos avançarão para etapa de testes e posteriormente instalação.

De acordo com Márlison, o plano foi baseado em três vertentes, que são elas: estudo e desenvolvimento do protótipo; estudo dos aspectos associados a comunidade e estudo e desenvolvimento da estrutura e instalação. “Entendemos que é fundamental que os nossos discentes integrem frentes de pesquisa científica, corroborando com os conhecimentos adquiridos em sala, porém proporcionando a estes a prática e a importância do retorno social. O protótipo, após sua instalação, será objeto de pesquisa dos discentes, especialmente no que tange ao monitoramento da geração de energia e a otimização de turbinas”, frisa o docente.

Como parte da disciplina Fontes Alternativas e Conversão de Energia que será ministrada no segundo semestre, a previsão é que o protótipo seja instalado na Escola Nossa Senhora Aparecida, na comunidade de várzea Pixuna do Tapará. As primeiras visitas já foram realizadas, com boa contribuição e interesse da comunidade, tendo em vista que possibilitará a ministração de aulas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA.

O Projeto teve apoio da concessionária de energia elétrica do Estado do Pará, CELPA com o fornecimento da torre; do Exército Brasileiro pela viabilização do transporte dos instrumentos até a comunidade e da Cosanpa, pelo fornecimento dos tubos de poliuretano de alta densidade para o desenvolvimento das pás da turbina eólica.

Fonte:

Assessoria de Comunicação

Por: Lana Mota

