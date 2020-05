Projeto oferece teleatendimento médico gratuito para pacientes leves e moderados da covid-19

Criadora foi acometida pela doença e decidiu criar site par ajudar outras pessoas (Foto:Divulgação)

Depois de ser acometida pelo novo coronavírus e passar pelas angústias de apresentar sintomas moderados de uma doença que ainda não tem cura nem tratamento específico, a gestora comercial Priscila Cordeiro, de Belém, decidiu criar um site para ajudar pessoas que também estão enfrentando o medo, as incertezas e o desespero de receber um diagnóstico positivo ou de manifestar sintomas característicos da covid-19.

A plataforma “Mais Saúde Agora” é uma rede colaborativa formada por profissionais de saúde que se dispões, voluntariamente, a ajudar, por meio da informação e orientação, pacientes que não têm condições financeiras de pagar por atendimento ou não conseguiram suporte na rede pública, por diversos motivos. Profissionais da medicina, da enfermagem, da psicologia e demais trabalhadores da saúde estão se unindo numa corrente de solidariedade para amenizar o sofrimento e a dor dos pacientes com sintomas leves e moderados, que estão se tratando em casa.

“A plataforma tem o objetivo de atender gratuitamente e voluntariamente pessoas que foram infectadas pela covid-19 e aquelas que apresentam sintomas moderados. A teleorientação também é uma forma relevante para todo o sistema de saúde, já que ajuda a desafogar os serviços de urgência e emergência e a minimizar os efeitos provocados pela pandemia”, diz a descrição do site.

“O destaque é que é feito por cidadãos comuns, não tem fins lucrativos, todo mundo pode ser voluntário. O objetivo é a gente recrutar voluntários para o projeto da área de saúde. É bom ressaltar também que a juventude está se manifestando, está ajudando, e que a conscientização é o caminho. Eu tive a ideia de criar o projeto depois de ser portadora da covid-19, eu tive sintomas moderados, fiquei em casa.

Eu sentia muita necessidade de informação, uma orientação de alguém que já teve, ou de um médico, eu queria identificar o meu problema. Como não tem cura, eu ficava em casa ansiosa, sem saber o que fazer. Foi aí que eu tive essa ideia de fazer o site. Eu fiz duas teleconsultas com dois médicos que me atenderam e isso foi muito positivo, eu fiquei muito confiante depois que fiz essas chamadas. Eu comecei os sintomas como se fosse uma gripe e estava sem saber o que tomar.

Tomei um antigripal e fiquei bastante preocupada, porque foi na hora do pico, no final de março início de abril, o medo tomou conta de mim, as notícias me assustavam e eu entrava em pânico, mas foi aí que minha amiga médica falou para a gente fazer uma vídeochamada. Após isso ela me tranquilizou, a ansiedade diminuiu muito e eu passei a entender que eu teria que vencer, dia após dia. Fui medicada, fiz uma tomografia e atestou uma pneumonia. Levei mais tempo de recuperação que as outras pessoas, porém, aquela chamada ali foi fundamental para eu entender a importância da orientação”,

Como ajudar ou buscar ajuda

Os profissionais de saúde que quiseram contribuir com o projeto ou pacientes que precisam de orientação devem entrar no endereço novomedico.bigdatacommunity.org e clicar nos botões “Gostaria de ajudar” ou “Preciso de atendimento”.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...