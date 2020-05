Projeto produz máscara adaptada para pessoas surdas e protetor facial feito de garrafa PET, no Pará

Projeto produz máscara adaptada para pessoas surdas — Foto: Divulgação

Para auxiliar na leitura labial mesmo com o uso de máscaras, costureiras do projeto Costuraê estão produzindo máscaras adaptadas para surdos. A iniciativa visa manter uma comunicação fácil e efetiva entre todos mesmo em tempos de pandemia.

No modelo, idealizado pelo projeto Costuraê da Enactus UFPA, as máscaras contém um plástico transparente ao redor da boca para que ela fique visível. As responsáveis pela produção dos itens são sete costureiras beneficiárias do projeto que durante a pandemia, têm trabalhado remotamente de suas casas.



A iniciativa das máscaras adaptadas ganhou visibilidade internacional ao ser selecionada entre ações de 28 países em um edital da Fundação Ford. Com o investimento, o projeto pode custear a fabricação dos itens e fazer doação das máscaras especiais.

Para auxiliar no combate ao novo coronavírus, o projeto Anamã, também da Enactus UFPA, desenvolveu um protetor fácil feito a partir de garrafas pets. Conhecido como face shield, o item é utilizado como EPI por profissionais de saúde que atuam no combate ao novo coronavírus.

A solução sustentável foi pensada para aliar a sustentabilidade com a necessidade de itens como o face shield durante a pandemia. O equipamento é produzido a partir da arrecadação de garrafas PETS que são encaminhadas à comunidade produtora do projeto.

Mais informações sobre como adquirir os itens estão disponíveis nas redes sociais do projeto Costuraê e do Anamã . Ainda, é possível entrar em contato com os projetos pelos números (91) 98573-6473 e (91) 98517-4667.

