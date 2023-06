Publicação Nº 0155/2023 – “BARBOSA & BARBOSA LTDA

Publicado dia 26 de junho de 2023, as 10:33:10 hrs por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: -93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com /ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

“ BARBOSA & BARBOSA LTDA , torna público que requereu junto a SEMMA – Secretaria Municipal Meio Ambiente de Novo Progresso/PA, as licenças ambientais (L.P, L.I, L.O), através do protocolo nº 1059/2023, realizado em 14/06/2023.

