Publicação: Nº 0160/2022 – Noeli Tereza Carlon Bilk

Noeli Tereza Carlon Bilk , CPF: 841.747.499-49, proprietária do imóvel rural denominado de Fazenda Bilk, localizada na Rodovia BR 163, KM 1000, ME, adentrando 12 KM na Vicinal Pinheiro, município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Criação de Bovinos de número 004/2022.

